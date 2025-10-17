Владимир Зеленский солгал Дональду Трампу об окружении российских солдат к востоку от города Доброполье в ДНР. Об этом сообщило чешское издание Seznam zprávy .

Прорыв российских военных на север произошел в августе. С тех пор там завязались бои, но наступающие смогли закрепиться и создать стабильный коридор снабжения.

«Пока никакие окружения им не грозят», — подытожил автор статьи.

Кроме того, за последние дни российская армия освободила несколько десятков квадратных километров территории. ВСУ не оставляют попыток контрнаступления, но, по предположению автора, полностью уничтожить российский клин не смогут.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила украинские власти во лжи о ситуации в Доброполье, в то время как ВСУ уже фактически потеряли Купянск.