Президент Чехии Петр Павел допустил возможность восстановления сотрудничества европейских стран с Россией после завершения украинского конфликта. По его словам, с Россией нельзя вести бесконечную войну. Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC.

По его мнению, бесконечная война с Россией не отвечает интересам западных стран.

«Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать», — сказал политик.

По его мнению, мирное урегулирование украинского конфликта с Россией дало бы Европе шанс обсудить вопросы безопасности напрямую с Москвой. Кроме того, восстановление отношений с Россией открыло бы двери для возобновления прежнего сотрудничества, включая деловые связи.

Ранее европейские страны на шесть месяцев продлили экономические санкции против России. Эти ограничения впервые ввели 31 июля 2014 года на год. С тех пор их регулярно продлевают каждые шесть месяцев. Россия ответила встречными мерами, сделав ставку на импортозамещение, и неоднократно утверждала, что санкции ЕС неэффективны.