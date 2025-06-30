ЕС продлил санкции против России на полгода
Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев
Европейские страны на шесть месяцев продлили экономические санкции против России. Это следует из заявления Совета ЕС.
«Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на шесть месяцев, до 31 января 2026 года», — процитировало сообщение РИА «Новости».
Cанкции против финансового, энергетического и оборонного секторов России действуют с 2014 года. Ранее, в январе, их продление оказалось под угрозой из-за позиции Венгрии. Страна требовала гарантий энергобезопасности, после того как Украина прекратила транзит российского газа.
Сначала эти санкции ввели 31 июля 2014 года сроком на год, но с тех пор регулярно продлевают каждые шесть месяцев. Россия ответила контрмерами, сосредоточившись на политике импортозамещения, и неоднократно заявляла, что санкционный подход ЕС является неэффективным.
Ранее стало известно, что в РФ ограничат доступ к сайтам 15 СМИ стран ЕС в качестве ответа на санкции против журналистов. Как отметили в МИД, руководство Евросоюза включило в список восемь российских изданий.