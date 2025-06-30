ЕС продлил санкции против России на полгода

Европейские страны на шесть месяцев продлили экономические санкции против России. Это следует из заявления Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на шесть месяцев, до 31 января 2026 года», — процитировало сообщение РИА «Новости».

Cанкции против финансового, энергетического и оборонного секторов России действуют с 2014 года. Ранее, в январе, их продление оказалось под угрозой из-за позиции Венгрии. Страна требовала гарантий энергобезопасности, после того как Украина прекратила транзит российского газа.

Сначала эти санкции ввели 31 июля 2014 года сроком на год, но с тех пор регулярно продлевают каждые шесть месяцев. Россия ответила контрмерами, сосредоточившись на политике импортозамещения, и неоднократно заявляла, что санкционный подход ЕС является неэффективным.

Ранее стало известно, что в РФ ограничат доступ к сайтам 15 СМИ стран ЕС в качестве ответа на санкции против журналистов. Как отметили в МИД, руководство Евросоюза включило в список восемь российских изданий.