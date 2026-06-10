В Чебоксарах началась оценка ущерба от ракетной атаки ВСУ

В Чебоксарах после ракетной атаки Вооруженных сил Украины начали оценивать причиненный ущерб. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в мессенджере «Макс» .

«Уважаемые чебоксарцы, в ближайшее время начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба», — написал чиновник.

Трофимов также сообщил, что для жителей организовали горячую линию по вопросам, связанным с произошедшим. Предприниматели, чей бизнес пострадал от атаки, также могут обратиться за помощью.

Ранее глава региона Олег Николаев сообщил, что в результате этой атаки ВСУ пострадали три человека. Два мирных жителя находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелой.