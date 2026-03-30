В части Херсона отключили электричество

Часть подконтрольного украинской стороне города Херсон обесточена. Об этом в телегам-канале заявил назначенной Украиной глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

«В Херсоне временно обесточена часть Центрального района. Специалисты сейчас выясняют причины, чтобы устранить их как можно оперативнее», — написал он.

Херсонская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает законность этого процесса и продолжает наносить удары по территории.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим превратил Херсон в военную базу, мирные жители вынуждены непрерывно жить в страхе. Коммунальная инфраструктура разрушается, люди не видят полноценного восстановления, а правительство занимается только военными задачами.