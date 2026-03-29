Сальдо обвинил Украину в превращении Херсона в военную базу

Киевские власти превращают Херсон в военную базу, а мирные жители живут в состоянии постоянного страха. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» .

По его словам, нормальной гражданской жизни в городе становится все меньше. Коммунальная инфраструктура разрушается, полноценного восстановления люди не видят. Власти заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание.

«Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха», — пояснил Сальдо.

Ранее он отмечал, что население Херсона сохраняет связь с Россией, а в городе действует сопротивление.

Накануне украинские беспилотники атаковали две школы в Херсонской области. Детей и сотрудников успели вывести заранее, поэтому никто не пострадал.