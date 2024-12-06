ТАСС: в Часовом Яре находят документы солдат из Евросоюза

Российские военные при освобождении Часова Яра находят у уничтоженного противника документы солдат из Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

«В радиоэфире вновь звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки», — заявил он.

Чукча добавил, что ВСУ отчаянно цепляются за каждую улицу в Часовом Яре и пытаются контратаковать, но освобождение города неизбежно.

Ранее то же информагентство со ссылкой на источник в силовых структурах рассказало, что украинское командование отправляет в город резервы из элитных подразделений ВСУ, пытаясь усилить опорные пункты.