Автопробег в поддержку бойцов СВО прошел в Солнечногорске

Масштабный автопробег и флешмоб в честь годовщины начала специальной военной операции провели в Солнечногорске. К акциям присоединились порядка сотни машин и около 300 жителей.

Участники флешмоба собрали свои автомобили в форме букв ZOV на парковке физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».

«Мы всегда побеждали за счет нашей силы воли и единства. Это очень важно и сейчас, когда мы всеми силами приближаем Победу. Все наше общество сейчас пишет историю», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

После завершения флешмоба автолюбители отправились в колонне по маршруту в знак поддержки защитников Отечества, который проходил по Ленинградскому шоссе и завершился на набережной озера Сенеж.

«Символично, что в честь годовщины начала специальной военной операции мы все вместе на машинах единым строем плечом к плечу проехали и поддержали наших бойцов», — подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар.