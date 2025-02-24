Автопробег в поддержку бойцов СВО прошел в Солнечногорске
Масштабный автопробег и флешмоб в честь годовщины начала специальной военной операции провели в Солнечногорске. К акциям присоединились порядка сотни машин и около 300 жителей.
Участники флешмоба собрали свои автомобили в форме букв ZOV на парковке физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».
«Мы всегда побеждали за счет нашей силы воли и единства. Это очень важно и сейчас, когда мы всеми силами приближаем Победу. Все наше общество сейчас пишет историю», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
После завершения флешмоба автолюбители отправились в колонне по маршруту в знак поддержки защитников Отечества, который проходил по Ленинградскому шоссе и завершился на набережной озера Сенеж.
«Символично, что в честь годовщины начала специальной военной операции мы все вместе на машинах единым строем плечом к плечу проехали и поддержали наших бойцов», — подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар.
В акции приняли участие члены партии «Единая Россия», «Боевого Братства», Ассоциации ветеранов специальной военной операции, волонтерских организаций и неравнодушные жители округа.
«Я рада, что присутствую на таком мероприятии, что в таком формате оно проходит у нас в Солнечногорске. С самого начала специальной военной операции я принимаю активное участие в поддержке и помощи нашим бойцам. И теперь я не могла остаться в стороне», — поделилась участница акции Юлия Саболевская.
Следующий автопробег планируется провести в мае. Это мероприятие стало частью партийного проекта «Связь поколений», инициированного «Единой Россией», который направлен на укрепление единства многонационального народа страны и сохранение традиций.