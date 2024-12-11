В Бурятии возбудили дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО

В Бурятии возбудили уголовное дело о халатности после сообщений о том, что семью бойца СВО выселили из ведомственного жилья. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ,

Ранее на заседании Совета по правам человека при президенте Владимиру Путину рассказали о попытке выселения из служебной квартиры семьи военного, который 20 лет проработал в МЧС, а после выхода на пенсию решил отправиться в зону специальной военной операции.

Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом и подчеркнул, что боевой дух наших военных во многом зависит от того, как себя чувствуют их родные.

Ранее похожая история случилась в Челябинской области. Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался делом о семье участника СВО, родителей которого выселяли из дома. Пожилая пара не успела вовремя оформить документы на недвижимость, которую восстановили из полуразрушенного здания старой школы.