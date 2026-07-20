В Брянской области за сутки уничтожили 100 БПЛА
Средства противовоздушной обороны уничтожили 100 украинских беспилотников самолетного типа за прошедшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в телеграм-канале.
БПЛА ликвидировали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
Водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, выехавший на тушение огня, получил смертельные ранения. Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали жители в Погарском и Стародубском районах.
Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В Курской области при атаке ВСУ погиб уроженец Мурманска. Украинские боевики ударили по магазину в Рыльском районе.