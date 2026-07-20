В Курской области мужчина погиб при атаке ВСУ

Хинштейн: в Рыльском районе Курской области мужчина погиб при атаке ВСУ

Уроженец Мурманска погиб в результате атаки ВСУ на магазин в Рыльском районе Курской области. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, также ранения получили семь человек, им оказали необходимую медицинскую помощь.

«К огромной скорби, в результате атак на магазин, в деревне Малогнеушево погиб 20-летний парень, житель Мурманска. Глубокие соболезнования родным», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что множественные осколочные ранения зафиксировали у 38-летней женщины, 25-летней и 18-летней девушек, 21-летнего, 18-летнего и 17-летнего парней.

В субботу, 18 июля, украинские боевики нанесли удар по автозаправочной станции в городе Льгове Курской области. Тогда осколочные ранения получил местный житель 1971 года рождения. Хинштейн призвал население сохранять бдительность в условиях атак противника.