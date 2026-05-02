В Брянской области за несколько часов сбили 63 дрона

Над Брянской областью подразделения ПВО Минобороны России, мобильно-огневые группы бригады БАРС-Брянск и спецподразделения Росгвардии уничтожили 63 вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, защитники продолжют отражать очередную атаку. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Еще пять вражеских беспилотников сбили в Орловской области в субботу. Об этом написал глава региона Андрей Клычков в своем канале на платформе MAX.

«В течение дня на территории региона уничтожены пять вражеских беспилотников», — сообщил Клычков.

Он добавил, что повреждений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при взрыве беспилотника в селе Октябрьское Рыльского района пострадал водитель трактора.