В Брянской области за 12 часов сбили более 170 беспилотников

Над Брянской областью за половину суток уничтожили более 170 беспилотников самолетного типа. В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона написал, что атака продолжалась более 12 часов. Подразделения Минобороны, бригада «БАРС — Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили над областью более 170 беспилотников самолетного типа.

«К сожалению, при атаке врага на нашу область есть последствия», — сообщил Богомаз.

Удар пришелся по объектам энергетической инфраструктуры, после чего в пяти муниципальных образованиях и частично в областном центре пропали тепло и электричество.

«Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло и энергоснабжения», — добавил он.

Богомаз также призвал жителей соблюдать меры безопасности, не приближаться к опасным и незнакомым предметам и сообщать о подозрительных находках по номеру 112.

Несколько дней назад в результате атаки украинских БПЛА на территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в Климовском районе Брянской области, погиб сотрудник компании.