Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке дронов на Брянскую область

Богомаз: при ударе дронов по «Мираторгу» погиб сотрудник предприятия

Сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг» погиб в результате атаки беспилотников на территорию предприятия в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

По его словам, с помощью дронов-камикадзе террористы атаковали территорию в селе Бровничи.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования», — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что семье погибшего окажут необходимую поддержку и материальную помощь. На месте продолжат работу оперативные и экстренные службы.

Всего в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 108 украинских дронов над территорией России.