В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой

Украинские боевики атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в телеграм-канале.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик», — написал он.

При атаке погиб как минимум один человек — женщина, сопровождавшая команду. Пострадали шестеро, в том числе четыре ребенка.

Всем пострадавшим потребовалась госпитализация. Их оперативно доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь. Остальных пассажиров вернут домой в ближайшее время.

Ранее стало известно, что житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль. Мужчина получил получил осколочное ранение голени.