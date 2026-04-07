В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

Утром 7 апреля украинские боевики снова атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ВСУ нанесли удар, несмотря на то что наступил один из главных православных праздников — Благовещение.

«Очень хочется, чтобы благая весть была в каждом доме. К сожалению, мы живем в состоянии фактически войны. Опять с утра погиб мирный житель на территории Грайворонского округа», — написал Гладков.

Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Семь из них сбили над Белгородской областью.