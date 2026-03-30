В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов

При атаке дронов в селе Понуровка Брянской области пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

Удар нанесли FPV-дронами по селу Понуровка Стародубского муниципального округа. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Также, по данным главы региона, взрывная волна повредила легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении силами ПВО более 2,8 тысячи летательных аппаратов в период с 23 по 26 марта.