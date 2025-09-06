В Брянской области дрон атаковал энергетический объект

Украинские FPV-дроны атаковали поселок Климово Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

По его словам, целью атаки стал объект энергетической инфраструктуры. Пострадал помощник машиниста электропоезда, ему оказали медицинскую помощь. Энергоснабжение в поселке удалось оперативно восстановить силами аварийных бригад.

Дроны также повредили несколько социальных объектов, административные здания, жилые дома и автомобили.

Ранее беспилотники атаковали поселок Свень-Транспортная в Брянской области. Тогда пострадал ребенок, загорелись жилой дом и автомобиль, еще два соседних дома получили повреждения. Пожар потушили.