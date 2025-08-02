Украинский кризис вряд ли получится урегулировать в течение ближайшего года. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в беседе с The Guardian .

«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», — сказал он.

Ранее стало известно, что на Украине раскритиковали переговорную позицию главы киевского режима Владимира Зеленского.

По словам бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, украинский лидер оторван от реальности, он постоянно требует встречи глав государств, отрицая любые уступки, хотя оснований для столь твердой позиции у него нет.