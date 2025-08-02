На Украине раскритиковали переговорную позицию Зеленского

Соскин: Зеленский уперся в позиции по переговорам и не признает реальность

У президента Украины Владимира Зеленского позиция по переговорам с Россией полностью оторвана от реальности. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Он напомнил, что на Украине до сих пор не создали предложенные Россией на переговорах в Стамбуле три рабочие группы. Также не принималось решение о возвращении трех тысяч тел солдат ВСУ.

«Не желает Зеленский разработать модель перемирия для сбора раненных и убитых. В Часовом Яре сколько украинцев перебили, там же очень много. <…> Он полностью отбрасывает вот этот фактор переговорного процесса». — сказал Соскин.

Аналитик напомнил, что Зеленский постоянно требует встречи глав государств, отрицая какие-либо уступки, хотя у него нет вообще никаких оснований для такой твердой позиции.

Соскин считает, что президенту Украины нужно начать вести переговоры и решать вопросы, но «он уперся и стоит на одной позиции».

Ранее президент Владимир Путин положительно оценил итоги предыдущих этапов переговоров в Стамбуле. Условия по урегулированию конфликта, как уточнил глава государства, остались неизменными.