Украинская тактика нанесения ударов беспилотниками по территории России не эффективна и не поможет добиться поставленных целей, потому что поврежденные российские объекты очень быстро восстанавливают. Такое мнение высказали журналисты британского издания UnHerd .

«Несмотря на то, что эти удары, несомненно, вредят экономике <…>, вряд ли они будут для Москвы достаточно болезненными, чтобы заставить ее отчаянно хромать в зал для переговоров», — написали авторы статьи.

По данным источника в разведке Украины, которые привело издание, поврежденные украинскими беспилотниками объекты восстанавливаются так быстро, что эти атаки не способны вызвать сколь угодно ощутимый для России кризис. При этом для украинской стороны они ничего не меняют, потому что в Киеве изначально полагаются на санкции и поставки западных ракет.

По данным минобороны за 2024 год с 1 января по 31 декабря российские войска ПВО обнаружили и уничтожили 7,3 тысячи украинских БПЛА при попытках совершить террористические атаки на объекты на территории России.