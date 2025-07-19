В Британии заявили об адской ночи на Украине из-за российских ударов

Минувшая ночь на 19 июля и раннее утро на Украине были адскими. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
«Адские ночь и утро. <…> Взрыв за взрывом. Самая интенсивная атака», — заявил он изданию.
Ранее стало известно, что прошедшей ночью российские бойцы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, где выпускают составные части ракет и ударных беспилотников. В Минобороны подчеркнули, что все цели поражены.
При атаке ВС России применили высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.
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