Вторжение ВСУ в Курскую область не принесло Украине желаемых результатов, поэтому власти республики отправляют в российское приграничье неугодных режиму военных. Об этом заявил бразильский журналист Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture .

«[Украина] решила воспользоваться критическим положением войск, чтобы создать своеобразный „лагерь наказания“ для непослушных солдат», — сказал он.

По его словам, дезертиров и предателей ВСУ отправляют в Курскую область, «откуда они вряд ли вернутся». Он добавил, что украинская армия находятся на грани коллапса, несмотря на усиленную поддержку западных союзников.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит солдат к выводу из Курской области. Парламентарий предложила ему лично остаться в российском приграничье.