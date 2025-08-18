В Британии заявили о готовности Зеленского пойти на компромисс

FT: Зеленский может пойти на компромисс по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый компромисс по нынешней линии фронта. Об этом сообщил источник британской газеты Financial Times .

Близкий к Зеленскому высокопоставленный украинских чиновник заявил, что целью главы государства на встрече с президентом США Дональдом Трампом станет обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов».

Речь идет о выводе войск из ДНР и ЛНР.

«Ради этого (Зеленский — прим. ред.) готов пойти на „удобоваримый компромисс“ по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы», — заявили авторы материала.

Ранее Зеленский заявил о намерении закончить конфликт и достичь прочного мира, но все должно быть «не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым».