В Британии заявили, что самолет ВСУ впервые ударил по России

Sky News: самолет ВСУ впервые ударил по цели в РФ вне ее новых регионов и Крыма

В Великобритании заявили, что самолет ВСУ якобы впервые поразил цели на территории России, причем за пределами новых российских субъектов и Крыма. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

«Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался [при атаке], в том числе было ли это оружие западного производства», — говорится в публикации.

В материале заявили, что самолет ВСУ атаковал цель в районе Белгорода. С какого расстояния был произведен пуск снаряда не уточнили. Также неизвестно, использовалось ли при этом вооружение западного производства.

До этого США и Франция разрешили украинской армии использовать свое оружие для нанесения ударов по военным объектам на российской территории, откуда ВС РФ бьют по Украине.

Кроме того, президент США Джо Байден дал согласие на применение американского оружия для ударов по России. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили его, что Украина вправе его использовать для отражения российских атак на Харьков.