Украина потеряет возможность продолжать войну после освобождения Донбасса и Запорожья. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Если падет Запорожье, то, думаю, будет очевидно, что в военном и экономическом отношениях Украина больше не сможет поддерживать свою боеготовность», — отметил эксперт.

По его словам, киевский режим близок к тому, что никакая западная поддержка не сможет обеспечить ему возможность продолжать конфликт. Меркурис подчеркнул, что ситуация для украинской стороны становится критической.

Из-за нескольких природных факторов из строя вышли до трети личного состава подразделений ВСУ, заблокированных на восточном берегу Оскола. Потери среди боевиков растут из-за воды в окопах, морозов и антисанитарии.