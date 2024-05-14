Глава Минобороны Британии признал, что Лондон дал добро на атаки ВСУ на Крым | 360°

Важное 14 мая 2024, 15:11 Глава Минобороны Британии признал, что Лондон дал добро на атаки ВСУ на Крым Министр обороны Шэпс: Великобритания разрешила Украине атаковать Крым Defense Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Великобритания дала согласие на то, чтобы украинские военные атаковали территорию Крыма. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс, сообщило РИА «Новости».

Он выступил на конференции в Лондоне и прокомментировал вопросы, связанные с поставками оружия ВСУ. По его словам, Британия считает Крымский полуостров «частью Украины», поэтому не критикует удары по этой территории.

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«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — подчеркнул Шэппс.

В ночь на 13 мая украинские боевики выпустили по территории Крыма ракеты Storm Shadow. Российские системы ПВО уничтожили четыре снаряда. ВСУ также пытались атаковать полуостров с помощью семи БПЛА.