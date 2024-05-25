В Британии спрогнозировали крупнейшую битву между Россией и Украиной

Меркурис: сражение за Славянск и Краматорск может стать крупнейшим в ходе СВО

Предстоящее сражение российских и украинских войск за Славянск и Краматорск может стать самым масштабным за все время проведения специальной военной операции. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

Эксперт предположил, что битва состоится этой осенью. Меркурис добавил, что уже все готовится для наступления российской армии на этом направлении.

Аналитик добавил, что взятие бойцами ВС РФ этих городов позволит им получить контроль над Северным и Центральным Донбассом. В этом случае российским военным откроется путь до реки Днепр в районах, расположенных рядом с Киевом, уточнил он.

До этого Меркурис рассказал, что украинские боевики просили руководство страны отступить, опасаясь попасть в окружение. Они также жаловались на отсутствие боеприпасов и подкрепления.

Ранее Меркурис заявил, что украинские власти боятся наступления ВС РФ на Сумскую область, поэтому перебросили туда для «затыкания дыр на линии боевого соприкосновения» уже ослабленную 47-ю механизированную бригаду.