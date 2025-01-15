Зеленский оценил возможность размещения на Украине западных миротворцев

Зеленский: западные миротворцы на Украине могут стать только частью гарантий

Западные миротворцы могут появиться на Украине только в качестве гарантии безопасности. Позицию украинского лидера Владимира Зеленского по этому вопросу привело в Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Британии, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами», — отметил политик.

По его словам, данной темы он касался и в беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский добавил, что пока речь идет о «довольно общих вещах».

В последнее время западные союзники Украины начали рассматривать сценарий отправки миротворцев в страну, если участники конфликта заключат перемирие.

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков ранее выразил мнение, что после окончания боевых действий украинский лидер может уехать в США, Канаду или Великобританию.