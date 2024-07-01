Украинские власти планировали контрударами заморозить конфликт с Россией. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube-канале.

Он напомнил, что после падения Авдеевки украинская армия хотела отступить за мощные укрепрайоны.

«Затем был план стабилизировать фронт контрударами, чтобы заморозить конфликт. Вот только „мощные укрепления“ оказались на самом деле миражом», — отметил Меркурис.

По словам аналитика, зимние бои сильно истощили Вооруженные силы Украины, кроме того их серьезно отбросили со всех позиций в Донбассе.

Сейчас российские военные продолжают прорываться к Яснобродовке, наступая к Покровску от Авдеевки. Как сообщали «Военкоры Русской Весны», военные аналитики Украины уже признали поражение ВСУ на этой территории.