В Британии раскрыли план Украины по заморозке конфликта с Россией
Меркурис: Украина хотела заморозить конфликт, но потерпела поражение
Украинские власти планировали контрударами заморозить конфликт с Россией. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube-канале.
Он напомнил, что после падения Авдеевки украинская армия хотела отступить за мощные укрепрайоны.
«Затем был план стабилизировать фронт контрударами, чтобы заморозить конфликт. Вот только „мощные укрепления“ оказались на самом деле миражом», — отметил Меркурис.
По словам аналитика, зимние бои сильно истощили Вооруженные силы Украины, кроме того их серьезно отбросили со всех позиций в Донбассе.
Сейчас российские военные продолжают прорываться к Яснобродовке, наступая к Покровску от Авдеевки. Как сообщали «Военкоры Русской Весны», военные аналитики Украины уже признали поражение ВСУ на этой территории.