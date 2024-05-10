Спецоперация 10 мая 2024, 21:17 В Британии предрекли разгром ВСУ после потери Часова Яра Меркурис: после потери Часова Яра под удар попадут Краматорск и Славянск РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попадут в трудное положение в Краматорске и Славянске, когда потеряют контроль над Часовым Яром. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Если Часов Яр падет, то вся украинская система обороны в Донбассе начнет распадаться. При этом линии обороны в таких местах, как Краматорск и Славянск, также окажутся под ударом», — отметил он.

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По мнению эксперта, оборона ВСУ с каждым днем становится все более слабой

Меркурис напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Очеретино и другие села перешли под контроль ВС России. Российская армия пробила огромную дыру на линии фронта.

Он предположил, что украинские войска в Донбассе разобьют на две части. После этого ВС России смогут разгромить ВСУ на южном и на центральном направлениях.

Командование ВСУ также признало эффективное продвижение российской армии. По словам замруководителя Главного управления разведки МО Украины Вадима Скибицкого, потеря контроля над Часовым Яром является вопросом времени.