Европа и Украина «затаили дыхание» перед встречей Трампа и Путина

El País: Европа и Украина боятся, что Путин переманит Трампа на свою сторону

Европейские лидеры и правительство Украины «затаили дыхание» в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявила газета El País .

По словам журналистов, сейчас весь мир наблюдает за саммитом.

«Европейские правительства и Киев, отсутствующие на тет-а-тет, затаили дыхание», — написали авторы материала.

Европа и Украина всерьез опасаются, что Путин может склонить Трампа в свою сторону. Американский лидер готов на все ради Нобелевской премии мира, поэтому ведет более интенсивную кампанию.

Встреча лидеров состоится в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Перед ней главы обеих стран выступят с короткими заявлениями, а после переговоров проведут совместную пресс-конференцию.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР. Журналисты заметили это, когда министр выходил из машины.