Одесса играет ключевую роль в контексте спецоперации, контроль над этим городом имеет несколько важных аспектов. Такое мнение в статье для Strategic Culture высказал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований БРИКС Лукас Лейрос.

«Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности», — отметил Лейрос.

По мнению аналитика, освобождение Одессы поможет российской армии добиться денацификации и обеспечит России обладание стратегическим объектом на Черном море. Лишение Украины доступа к морю станет «основополагающей мерой», заметил Лейрос и добавил, что Одесса стала «символом неспособности украинских властей защитить своих граждан».

Украинские власти выразили опасение, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над некоторыми территориями Украины, в том числе над портом в Одессе.