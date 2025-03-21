В Бразилии назвали ключевой для СВО украинский город
Аналитик Лейрос: Одесса является поворотным моментом в контексте СВО
Одесса играет ключевую роль в контексте спецоперации, контроль над этим городом имеет несколько важных аспектов. Такое мнение в статье для Strategic Culture высказал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований БРИКС Лукас Лейрос.
«Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности», — отметил Лейрос.
По мнению аналитика, освобождение Одессы поможет российской армии добиться денацификации и обеспечит России обладание стратегическим объектом на Черном море. Лишение Украины доступа к морю станет «основополагающей мерой», заметил Лейрос и добавил, что Одесса стала «символом неспособности украинских властей защитить своих граждан».
Украинские власти выразили опасение, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над некоторыми территориями Украины, в том числе над портом в Одессе.