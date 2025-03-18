В Киеве начали бить тревогу из-за возможной потери контроля над портом в Одессе

Украинские власти опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над некоторыми территориями республики, в том числе над портом в Одессе.Об этом сообщила американская газета The New York Times .

«Помощники президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены тем, что Трамп может поддержать другие желания Путина в отношении частей Украины, возможно, включая критически важный порт в Одессе», — сообщило издание.

Корреспондент газеты обратил внимание на высказывание американского лидера о том, что у него и президента России Владимира Путина случится что-то вроде «Ялты, когда великие державы определяют границы влияния в Европе».

«Он не упомянул напрямую встречу 1945 года, на которой Черчилль, Сталин и смертельно больной Рузвельт разделили континент на подконтрольный США Запад и подконтрольный СССР Восток, создав сферы влияния, которые стали полем битвы холодной войны <…> но ясно дал понять, что его запланированный на вторник телефонный разговор с Путиным будет посвящен тому, какие земли и активы Россия сохранит в случае прекращения боевых действий», — указал журналист.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что урегулирование конфликта на Украине предполагает отказ от территорий.