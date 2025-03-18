В больницах Подмосковья после самой массовой атаки дронов остаются 5 пациентов

Пять человек остаются на стационарном лечении после атаки беспилотников на Подмосковье 11 марта. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«На стационарном лечении остаются пять человек, пострадавших при атаке БПЛА украинских боевиков в Подмосковье, включая двух детей», — процитировал его ТАСС.

Также он заявил об улучшении состояния женщины, госпитализированной со множественными травмами. Пациентку лечат врачи НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, ее жизни ничего не угрожает.

Кузнецов оценил состояние всех пострадавших как средней и легкой степени тяжести.

При атаке украинских дронов на Московскую область в ночь на 11 марта погибли три человека, пострадали еще 13. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ее самой массированной с начала СВО.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что потерпевшими при атаке признали больше 70 человек. Следователи осмотрели свыше 200 объектов недвижимости, гражданских транспортных средств и фрагментов уничтоженных дронов.