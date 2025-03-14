Следком признал 70 человек потерпевшими при атаке БПЛА на Москву 11 марта

Потерпевшими при массированной атаке украинских беспилотников на Москву и Московскую область признали больше 70 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта», — сказала она.

Следователи провели свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов.

Также правоохранители назначили больше 70 судебных экспертив, в том числе медицинских и взрывотехнических. Специалисты изучат обнаруженные поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства.

При атаке дронов ВСУ на Подмосковье в ночь 11 марта погибли три человека, пострадали еще 13. Мэр столицы Сергей Собянин назвал атаку самой массированной с момента начала спецоперации.