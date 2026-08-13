В Белоруссии прошел обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной

Россия и Украина провели очередной обмен гражданскими лицами в Белоруссии. Об этом сообщило БелТА .

По информации агентства, на Украину проследовали семь человек, в Россию — восемь. Гуманитарный обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

Гражданам предоставили наборы с горячим питанием, включающим суп и второе блюдо, а также воду и фрукты. Сопровождением гуманитарной миссии занималась региональная делегация Международного комитета Красного Креста.

Ранее стало известно, что Россия передала Украине 261 тело погибших солдат ВСУ. В свою очередь, украинская сторона вернула 24 тела павших российских бойцов.