Российская сторона передала украинской 261 тело погибших солдат ВСУ. Об этом сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.

«Очередной обмен телами. Только что мы передали Украине 261 труп военнослужащих ВСУ. В Россию вернулись 24 наших павших героя», — написал он.

Официально эти данные пока не подтверждали.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник раскрыл ложь Киева о потерях на поле боя. Дипломат призвал не верить словам украинских политиков о большом количестве погибших российских воинов и делать выводы на основании количества переданных тел.

Мирошник добавил, что думающие люди осознают, что украинская сторона не в состоянии передать останки павших бойцов ВС России в том количестве, как декларирует.