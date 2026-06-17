В Белоруссии назвали число погибших на Украине бойцов «Полка Калиновского»

Следственный комитет Белоруссии установил личности более 40 граждан республики, которые воевали на Украине в составе «Полка имени Кастуся Калиновского»*. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян.

В рамках дела против участников и руководителей формирования проанализировали его состав, численность и потери.

«Установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», — сказал Хачатарян.

Начальник главного следственного управления СК Белоруссии Александр Агафонов сообщил, что 10 руководителей организации уже получили приговоры. Суд назначил им от 20 до 25 лет лишения свободы. По оценке следствия, численность формирования оказалась ниже уровня стандартного мотострелкового батальона.

*Признан террористической и экстремистской организацией в России и Белоруссии.