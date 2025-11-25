В Белом доме раскрыли детали переговоров по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что в переговорах о мирном урегулировании конфликта участвуют представители России и Украины. Об этом она написала в соцсети X .

«За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса в достижении мирного соглашения, пригласив за стол переговоров как Украину, так и Россию», — написала она.

По словам Левитт, осталось урегулировать лишь несколько важных, но решаемых вопросов. Это нужно сделать в ходе дальнейших переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

Телеканал CBS News сообщил, что украинские власти приняли мирный план, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа. Однако некоторые детали соглашения еще требуют доработки.

Вечером 25 ноября делегации России и Украины приступили к прямым переговорам в Абу-Даби. Источник Axios сообщил, что изначально встреча военных разведок России и Украины планировалась по другому вопросу. Однако приезд министра армии США Дэна Дрисколла в Киев стал неожиданностью для обеих сторон и изменил их планы.