Делегации России и Украины приступили к прямым переговорам в Абу-Даби

Российская и украинская делегации проводят прямые переговоры в Абу-Даби, сообщил Axios со ссылкой на источник. По данным издания, украинскую сторону возглавляет руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

Как рассказал источник Axios, первоначально встреча российских и украинских военных разведок была запланирована «по другой теме». Однако приезд в Абу-Даби министра армии США Дэна Дрисколла стал неожиданным для сторон и изменил их планы.

Параллельно в столице ОАЭ проходит встреча российской делегации с представителями США, на которой обсуждается предложенный Вашингтоном мирный план по Украине. По словам пресс-секретаря Дэна Дрисколла Джеффа Толберта, переговоры «идут хорошо», а США «сохраняют оптимизм». Источник Axios уточнил, что американская делегация общается как с российской, так и с украинской сторонами.

Источник Politico сообщал, что Дрисколл в Абу-Даби представит российской стороне сокращенный план урегулирования конфликта на Украине. Вместо 28 пунктов в документе будет 19.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.