В Белом доме назвали единственное место, которое заслуживает ФРГ на украинских переговорах

Единственное место, которое Германия заслуживает на переговорах по Украине, — это скамья подсудимых. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Instagram*.

Так официальный представитель американского лидера отреагировала на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о недопустимости «навязывания мира» Украине после диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — скамья подсудимых», — заявила Ливитт.

На фоне последних заявлений трампа по Украине Шольц призвал ввести в Германии чрезвычайное положение. По словам канцлера, переговоры с Путиным не были неожиданностью, но события потребовали быстрого, четкого и решительного позиционирования Европы.

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