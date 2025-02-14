Шольц призвал ввести режим ЧП в Германии после заявлений США по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в соцсети X.

По его словам, переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным не были неожиданностью, но эти события потребовали «четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы». В частности, ничего по Украине не решать без участия украинцев.

«Для того, чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», — заявил он.

Шольц предложил парламенту принять резолюцию о признании конфликта на Украине чрезвычайной ситуацией, а также провести реформу с целью освобождения от налогов инвестиций в оборону страны. Он подчеркнул, что бездействие будет означать «постановку под угрозу безопасности» Германии и европейского континента.

Немецкий канцлер объяснил необходимость введения режима ЧС в стране из-за решительных действий Трампа по урегулированию кризиса, сообщило издание Ura.ru.

Ранее Шольц критически высказался о поставках дальнобойного оружия Киеву.