Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО

Рютте: НАТО больше не рассматривает вопрос о вступлении Украины

На повестке дня больше не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом агентству Bloomberg сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Да», — ответил Рютте на вопрос о том, действительно ли американский президент Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении Украины в военный блок.

Владимир Зеленский в конце сентября 2022 года сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке.

При этом тогдашний глава организации Йенс Столтенберг отмечал, что во время вооруженного конфликта полноценное членство страны в альянсе невозможно.

Глава Белого дома в конце февраля в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером заявлял, что Украина не получит членство в НАТО. До этого он также отмечал, что Киев может забыть о таких перспективах.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что страна не видит Украину в качестве члена НАТО.