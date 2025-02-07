В Белгородской области закрыли 43 населенных пункта из-за ВСУ

В Белгородской области из-за атак ВСУ закрыли въезд в 43 населенных пункта. Также оттуда отселили мирных граждан, сообщил РБК .

Журналисты ознакомились с данными министерства общественных коммуникаций региона и областного управления региональной безопасности.

Из них следует, что въезд закрыли в села Белгородского района Нехотеевка, Журавлевка, Красный Хутор, Новая Наумовка, Наумовка, Вторая Наумовка, Щетиновка, Вергилевка, Солнцевка, Петровка, Соловьевка, а также хутор Валковский.

Еще оцепили границы в некоторых регионах Валуйского муниципального округа — Бутырка, Логачевка, Вериговка, Бирюч, Старый Хутор, Новопетровка, хуторы Нижние Мельницы, Павловка и Пригородные Тополи.

Также закрыли въезд в ряды населенных пунктов Грайворонского муниципального округа, Краснояружского района и Шебекинского муниципального округа.

Ранее после атаки ВСУ умерла жительница Белгородской области. Украинские военные сбросили снаряд на ее автомобиль. После этого женщину госпитализировали. Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. Глава региона Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.