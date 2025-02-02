Пострадавшая после атаки ВСУ жительница Белгородской области умерла

Гладков сообщил о смерти жительницы Белгородской области после атаки дрона ВСУ

В клинической больнице Белгородской области умерла женщина, пострадавшая в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Женщина поступила в медучреждение с множественными осколочными ранениями грудной клетки, лица и рук.

«Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Выражаю родным и близким погибшей искренние соболезнования», — написал он.

Гладков ранее в воскресенье сообщал, что ВСУ нанесли удар по легковой машине на трассе Белгород — Шебекино. Помимо женщины, осколочные ранения плеча и ног, а также минно-взрывную травму получил мужчину, его доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, утром 2 февраля в поселке Малиновка Белгородской области также погиб мужчина после атаки беспилотника.