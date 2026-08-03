Раненным из-за БПЛА белгородским детям не понадобился перевод в Москву

Трем детям, которые пострадали из-за налета беспилотников ВСУ на Белгородскую область, не понадобился перевод в федеральные медицинские центры. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Шуваев.

В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах пострадали 17 человек, включая трех несовершеннолетних. Детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, их состояние оценили как среднетяжелое.

«Перевод в федеральные медицинские учреждения не требуется», — подчеркнул Шувалов.

По его словам, пострадавшим оказывают всю необходимую квалифицированную помощь. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, в том числе ребенок. Шувалов выразил слова соболезнования всем родным и близким жертв атаки.

Ранее из-за ночного налета БПЛА на Крым погибли три человека. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что пострадали еще двое жителей.