Режим ЧС регионального уровня объявили в Белгородской области

В Белгородской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В нашей Белгородской области обстановка продолжает оставаться крайне напряженной и сложной. Со стороны ВСУ ежедневные обстрелы, погибшие мирные жители, раненые, разрушенные дома. С сегодняшнего дня принимаем решение объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня на всей территории региона», — сказал он.

Гладков уточнил, что в дальнейшем власти области обратятся правительственную комиссию с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.

Боевые действия также продолжаются в соседней Курской области, в которую ВСУ вошли еще утром 6 августа. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что продвижение противника остановлено.