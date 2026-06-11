В Белгородской области в результате атаки ВСУ на автобус погиб человек
В Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, есть жертвы. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в «Максе».
В селе Вознесеновка Шебекинского округа БПЛА ударил по пассажирскому автобусу, погибла одна женщина. Еще 11 человек получили ранения, их доставили в районную больницу. У четверых предварительно определили акубаротравмы.
Также в поселках Разумное Белгородского округа и Белянка Шебекинского округа повреждена спецтехника.
В нескольких районах пострадали здания и автомобили.
Ранее в поселке Разумное Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали пять человек. Среди них девятимесячная девочка.