В Белгородской области в результате атаки ВСУ на автобус погиб человек

В Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, есть жертвы. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в «Максе» .

В селе Вознесеновка Шебекинского округа БПЛА ударил по пассажирскому автобусу, погибла одна женщина. Еще 11 человек получили ранения, их доставили в районную больницу. У четверых предварительно определили акубаротравмы.

Также в поселках Разумное Белгородского округа и Белянка Шебекинского округа повреждена спецтехника.

В нескольких районах пострадали здания и автомобили.

Ранее в поселке Разумное Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали пять человек. Среди них девятимесячная девочка.