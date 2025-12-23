В Белгородской области в результате атак БПЛА погиб человек и трое пострадали

В результате серии атак БПЛА в Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Самый тяжелый случай произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Дрон атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. Одного из них доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако спасти не удалось. Второго пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали в Белгород.

В городе Грайворон при детонации беспилотника ранения получили женщина и 13-летний мальчик. Им диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, после оказания помощи их перевозят в медучреждения Белгорода.

Помимо пострадавших, зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры и частных домов. В Шебекино и ряде населенных пунктов области дроны повредили автомобили, частные и коммерческие здания, хозяйственные постройки, а также социальный объект. В отдельных случаях возникали возгорания, которые удалось оперативно потушить.

В Валуйском округе хутор Рябики подвергся атаке сразу четырех FPV-дронов — повреждены жилой дом, автомобиль и объект инфраструктуры. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

Информация о последствиях атак уточняется.

На прошлой неделе при атаке дрона ВСУ на Белгород пострадал младенец.